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Маск попал в тройку богатейших людей мира

Маск попал в тройку богатейших людей мира

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

За последний день его состояние выросло на $7,61 млрд – до $110 млрд. С начала года они увеличились на $82,2 млрд.

Состояние Маска резко выросло на фоне подорожания акций компании Tesla в связи с тем, что 21 декабря ее включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний. Во вторник акции Tesla выросли на 8,21% – до $441,61 за акцию. Капитализация компании составляет $418,6 млрд.

В результате Маск обогнал в рейтинге богатейших людей мира главу Facebook Марка Цукерберга. Его состояние оценивается в $104 млрд.

Первые места в рейтинге занимают глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) и один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд).

По материалам НВ
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