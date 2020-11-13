Минцифры подключит к скоростному интернету 5 тысяч сел - Федоров

Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тысяч сел, где проживают 2,5 млн человек.

Об этом 17 ноября на брифинге заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте также: Кабмин принял план внедрения в Украине связи 5G

“В общей сложности (будут подключены к скоростному интернету. – Ред.) примерно 5 тысяч сел, где проживают 2,5 миллиона украинцев. Хочу подчеркнуть, что для нас очень важно и даже первоочерёдно подключать поселки и небольшие города. Потому что в больших городах минимальные проблемы с интернетом”, – отметил министр.

По его словам, скорость подключения того или иного объекта к интернету будет зависеть и от местных властей.

“Там где местные власти, например ОТО, будет скорее принимать решение, будет нашим партнером, помогать нам в реализации, тем быстрее будет появляться подключение именно в этом городе, того объекта социальной инфраструктуры, который там находится”, – объяснил Федоров.