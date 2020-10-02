Morgan Stanley рекомендует продавать доллары и запасаться акциями: прогноз на 2021 год

Стратеги банка Morgan Stanley прогнозируют V-образное восстановление глобальной экономики и снижение волатильности на мировых рынках в 2021 году.
Согласно ожиданиям аналитиков Morgan Stanley, нынешнее восстановление экономики, которое в 2021 году будет проходить по V-образной траектории, является «устойчивым, синхронным и поддерживаемым регуляторами».
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По словам экспертов, к концу следующего года индикатор S&P 500 поднимется до 3900 пунктов, индекс американской валюты опустится на 4%, стоимость золота упадет до $1825 за унцию, а доходность десятилетних казначейских облигаций США составит 1,45%.
В соответствии с данной стратегией, аналитики Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать доллар, запасаясь акциями и корпоративными облигациями.
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