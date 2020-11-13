Microsoft полноценно запустила конкурента Zoom

Компания Microsoft полноценно открыла новую функцию Meet Now в Windows 10. Она позволяет людям общаться между собой посредством видеосвязи, при этом никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно планово обновить систему. Для этого следует зайти в “Параметры центра обновлений Windows” и нажать “Проверить наличие обновлений”. После чего устройство автоматически проверит все доступные на текущий момент обновления. Meet Now поддерживается в двух последних версиях операционной системы – Windows 10 May 2020 Update и Windows 10 October 2020 Update.

Как только обновление будет загружено, справа внизу на панели задач появится новый значок, похожий на веб-камеру. Для того чтобы создать бесплатную видеоконференцию, необходимо нажать на клавишу “Создать встречу”. Далее будет создана автоматическая ссылка, и в конференции смогут принять участие до 50 человек. Продолжительность конференции (в отличие от Zoom) не ограничена. Если у пользователя уже установлен Skype, то конференция будет проходить через него, а если нет, то через веб-браузер.