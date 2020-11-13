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Twitter запустил свой аналог Stories - Fleets

Twitter запустил свой аналог Stories - Fleets

Компания Twitter запустила для всех пользователей новую функцию в своей соцсети под названием Fleets — это, по сути, аналог Stories в Instagram, но с некоторыми отличиями. Иконки из Fleets будут отображаться в верхней части ленты. В Fleets можно будет публиковать тексты, фотографии и видео, но лайкнуть или ретвитнуть их нельзя. На «флиты» можно ответить смайликом или личным сообщением.

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Публикации Fleets будут видны пользователям сутки. Компания считает, что функция поможет снизить давление вокруг твитов (особенно публичных личностей), а пользователи смогут выражать «случайные мысли и чувствовать себя более комфортно».

Соцсеть тестирует Fleets с весны этого года. Сначала функцию запустили в Бразилии, а затем в Италии и Индии. Исследования показали, что пользователи полюбили функцию и она привлекла новых пользователей.

Обновление с “флитами” на iOS и Android ожидается в ближайшие дни, пишет The Verge. В будущем Twitter планирует добавить стикеры и прямые трансляции.

По материалам theБабель
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