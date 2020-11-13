Twitter запустил свой аналог Stories - Fleets

Компания Twitter запустила для всех пользователей новую функцию в своей соцсети под названием Fleets — это, по сути, аналог Stories в Instagram, но с некоторыми отличиями. Иконки из Fleets будут отображаться в верхней части ленты. В Fleets можно будет публиковать тексты, фотографии и видео, но лайкнуть или ретвитнуть их нельзя. На «флиты» можно ответить смайликом или личным сообщением.
Читайте также: В Турции оштрафовали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTok
Публикации Fleets будут видны пользователям сутки. Компания считает, что функция поможет снизить давление вокруг твитов (особенно публичных личностей), а пользователи смогут выражать «случайные мысли и чувствовать себя более комфортно».
Соцсеть тестирует Fleets с весны этого года. Сначала функцию запустили в Бразилии, а затем в Италии и Индии. Исследования показали, что пользователи полюбили функцию и она привлекла новых пользователей.
Обновление с “флитами” на iOS и Android ожидается в ближайшие дни, пишет The Verge. В будущем Twitter планирует добавить стикеры и прямые трансляции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы перебегают от газсбытов к НафтогазуВчера, 11:15 - 3054 26
Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в УкраинеВчера, 14:01 - 885 13
В Верховной Раде внесли изменения в законопроект о кассовых аппаратахВчера, 10:15 - 1933 10
Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицыВчера, 09:02 - 939 10
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньПозавчера, 21:02 - 1306 9
ПриватБанк запустил бесплатные спецпакеты для ІТ-шниковВчера, 11:00 - 3684
Украинцы перебегают от газсбытов к НафтогазуВчера, 11:15 - 3054 26
В Минсоцполитики рассказали, кто получит повышение пенсии в декабреВчера, 08:02 - 2403
В Минфине рассказали, как предлагают изменить "налог на роскошь" (инфографика)Вчера, 15:01 - 2318 4
Сколько стоят "однушки" на вторичке по Украине (инфографика)Вчера, 13:05 - 2147 4
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосПозавчера, 12:10 - 376
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2578 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 775
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1507
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 2005 10