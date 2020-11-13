OPPO представила продвинутые очки дополненной реальности (фото)

На конференции OPPO INNO Day 2020 были продемонстрированы очки дополненной реальности OPPO AR Glass 2021 и мобильное приложение CybeReal, объединяющее реальный мир с виртуальным.
OPPO AR Glass 2021 — улучшенная версия показанных в прошлом году очков. Внешне они максимально приближены к самым обычным очкам, но имеют слегка увеличенные размеры. При этом они стали на 75% легче предыдущей версии. Кроме того, в сравнении с прошлогодним вариантом контрастность выросла на 53%, равномерность распределения яркости — на 98%, а количество пикселей на градус — на 40%.
Изображение проецируется в глаза пользователя с 0,71-дюймовых OLED-дисплеев. По заверениям OPPO, очки способны имитировать просмотр контента на 90-дюймовом экране с расстояния трёх метров. Гаджет подключается к смартфону по USB Type-C. При этом телефон выступает в роли контроллера. Очки оснащены парой камер с объективами типа «рыбий глаз», которые в паре с ToF-сенсором с высокой точностью сканируют окружение и даже могут отслеживать движение рук и пальцев по 21 точке.
Фото: xda-developers.com
С помощью очков можно просматривать видео, играть в разные AR-игры, размещать виртуальную мебель в помещении и т. д. В следующем году OPPO обещает выпустить набор инструментов для сторонних разработчиков, чтобы они могли создавать приложения дополненной реальности.
Вместе с очками было представлено мобильное приложение дополненной реальности OPPO CybeReal. Оно основано на технологии пространственных вычислений в реальном времени, обеспечивая высокоточное позиционирование и распознавание сцен с помощью GPS, Wi-Fi, Bluetooth и мобильных сетей. В рамках демонстрации работы программы показали продвинутую навигацию по городу с нанесением дополненной реальности поверх реальных объектов.
О поступлении очков OPPO AR Glass 2021 в продажу и релизе приложения CybeReal информации пока нет.
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