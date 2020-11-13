Где украинцы без опыта ищут работу, и какие зарплаты им предлагают (инфографика)

Эксперты robota.ua проанализировали, что рынок труда предлагал студентам, специалистам без опыта, тем, кто начинает карьеру, в октябре.
Сколько готовы платить:
Средняя зарплата тех, кто только начинает свою карьеру, в вакансиях составляла 11 000 грн. Сами же кандидаты чаще всего просят чуть меньше – в среднем 10 000 грн.
Топ сфер деятельности для студентов. Начинающих чаще всего приглашают на работу в следующие сферы:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
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