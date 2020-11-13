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Где украинцы без опыта ищут работу, и какие зарплаты им предлагают (инфографика)

Где украинцы без опыта ищут работу, и какие зарплаты им предлагают (инфографика)

Эксперты robota.ua проанализировали, что рынок труда предлагал студентам, специалистам без опыта, тем, кто начинает карьеру, в октябре.

Сколько готовы платить:

  • как свидетельствуют данные, большинство работодателей (396 вакансий) предлагали студентам заработную плату в размере 11 000-15 000 грн;
  • 7 000-11 000 грн готовы были платить 312 работодателей;
  • 15 000-19 000 грн – 198;
  • приглашали на работу студентов и предлагали заработок более 7 000 грн 111 компаний;
  • самые высокие зарплаты предлагали (39 000+ грн) только в 59 вакансиях.

Средняя зарплата тех, кто только начинает свою карьеру, в вакансиях составляла 11 000 грн. Сами же кандидаты чаще всего просят чуть меньше – в среднем 10 000 грн.

Топ сфер деятельности для студентов. Начинающих чаще всего приглашают на работу в следующие сферы:

  • Торговля розничная/Retail – 37%;
  • торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 19%;
  • промышленность и производство – 18%;

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  • IT – разработка программного обеспечения – 15%;
  • FMCG (Fast Moving Consumer Goods – отрасль потребительских товаров повседневного потребления) – 11%.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • программист-стажер 1С – 27 резюме с медианой 15 000 грн;
  • стажер по интернет-маркетингу – 21 резюме с медианой 15 000 грн;
  • Trainee Game developer – 28 резюме с медианой 14 250 грн.
По материалам Finance.UA
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