Где украинцы без опыта ищут работу, и какие зарплаты им предлагают (инфографика)

Эксперты robota.ua проанализировали, что рынок труда предлагал студентам, специалистам без опыта, тем, кто начинает карьеру, в октябре.

Сколько готовы платить:

как свидетельствуют данные, большинство работодателей (396 вакансий) предлагали студентам заработную плату в размере 11 000-15 000 грн;

7 000-11 000 грн готовы были платить 312 работодателей;

15 000-19 000 грн – 198;

приглашали на работу студентов и предлагали заработок более 7 000 грн 111 компаний;

самые высокие зарплаты предлагали (39 000+ грн) только в 59 вакансиях.

Средняя зарплата тех, кто только начинает свою карьеру, в вакансиях составляла 11 000 грн. Сами же кандидаты чаще всего просят чуть меньше – в среднем 10 000 грн.

Топ сфер деятельности для студентов. Начинающих чаще всего приглашают на работу в следующие сферы:

Торговля розничная/Retail – 37%;

торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 19%;

промышленность и производство – 18%;

IT – разработка программного обеспечения – 15%;

FMCG (Fast Moving Consumer Goods – отрасль потребительских товаров повседневного потребления) – 11%.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

программист-стажер 1С – 27 резюме с медианой 15 000 грн;

стажер по интернет-маркетингу – 21 резюме с медианой 15 000 грн;