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Украинцам предлагают опасный заработок в Facebook

Украинцам предлагают опасный заработок в Facebook

По Сети распространяется новый опасный способ заработка. Пользователям Facebook предлагают за 100 грн в неделю сдать в аренду свою страницу.

Владельца уверяют, что арендовать будут только его рекламный кабинет, который ему якобы не нужен. Но реклама, которую размещает покупатель, нарушает политику соцсети. В результате такой аренды у вас появится долг $30, а страницу могут заблокировать.

Эксперты отмечают, что это не всегда что-то незаконное. Рекламируют сомнительные товары с большой накруткой. Цены за такой аккаунт доходят до $500.

Чужие страницы используют потому, что для размещения рекламы подходит только активный аккаунт, открытый не менее года назад.

Покупают страницы и международные биржи. С большой вероятностью, купленную за 100 грн страницу перепродают по цене в ​​7-8 раз выше.

По материалам Обозреватель
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