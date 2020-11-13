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Кабмин с 17 ноября разрешил передачу сельхозземель в коммунальную собственность

Кабмин с 17 ноября разрешил передачу сельхозземель в коммунальную собственность

Кабинет Министров разрешил передачу с 17 ноября 2020 года земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.

Соответствующее поручение Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра правительство сделало постановлением №1113 от 16 ноября. Также Госгеокадастр должен ускорить инвентаризацию сельхозземель госсобственности.

Если органы местного самоуправления будут отказываться принимать земучастки, ведомство должно будет принять меры по включению их в перечень для выставления на торги. При этом правительство рекомендует местным властям все же оформить такие госземли в коммунальную собственность.

Госгеокадастру также поручено обеспечить передачу в коммунальную собственность сельскохозяйственных земучастков, выставляемых на торги, после обнародования результатов торгов и заключения договоров аренды (эмфитевзиса).

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Кабмин поручил обеспечить сопровождение законопроектов о финансовой поддержке фермерских хозяйств, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установления прозрачной процедуры электронных земельных аукционов, а также принять меры для ускорения создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Министерство развития общин и территорий, Министерство юстиции, Минэкономики и Госгеокадастр также будут должны отработать вопросы активизации оформления территориальными общинами права собственности на сельхозземли, переданные из госсобственности.

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По материалам Дело
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