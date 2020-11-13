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Байден планирует в два раза повысить минимальную зарплату в США

Байден планирует в два раза повысить минимальную зарплату в США

Избранный президент США Джо Байден планирует вдвое повысить минимальную зарплату в США – до 15 долларов в час.

Об этом Байден написал в своем Twitter.

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По его словам, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет повышена почасовая зарплата.

«Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью», – написал Байден.

Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Сейчас министерством труда США установлена ​​минимальная зарплата в размере 7,25 долларов в час.

Повышение минимального размера оплаты труда было одним из пунктов предвыборной кампании Байдена. Во время дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом 22 октября демократ заявил, что повышение минимальной ставки почасовой оплаты до $15 является одним из способов поддержки малого бизнеса, у которого имеются проблемы из-за пандемии COVID-19.

Трамп в ответ заявлял, что повышение минималки вынудит многие предприятия закрыться или уволить значительную часть сотрудников. При этом он пообещал рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в случае избрания на второй срок.

По материалам НВ
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