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Мэров будут штрафовать за отказ от карантина выходного дня - Немчинов

Мэров будут штрафовать за отказ от карантина выходного дня - Немчинов

Мэры городов никоим образом не влияют на реализацию постановления, поскольку оно вне их компетенции.

Так министр Кабинета министров Олег Немчинов прокомментировал в интервью РБК-Украина отказ городских глав ужесточать карантин на выходных.

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«Если они будут выдавать распорядительные документы, на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут налагаться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина», – заявил он.

По словам Немчинова, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня – с 14 по 30 ноября.

Согласно постановлению правительства, с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будние дни, запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания – барах, ресторанах, кафе. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. В этот период закрыты торгово-развлекательные центры и другие учреждения развлекательной сферы, заведения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия.

По материалам РБК-Украина
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