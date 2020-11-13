НСЗУ хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19

Национальной службе здоровья не хватает почти 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, у которых есть договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.
Об этом заявил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Читайте также: На доплаты силовикам и медикам из COVID-фонда потратили почти одинаковые суммы
“Хочу доложить народным депутатам, что на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, до конца этого года”, – сообщает Виленский.
Он отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Министерство здравоохранения и Минфин, “чтобы этот вопрос был решен”.
Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то сейчас такие контракты уже есть у 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 1880 11
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньВчера, 21:02 - 735 5
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2285 5
Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществомВчера, 14:16 - 661 3
Зарплату "в конвертах" получает каждый восьмой работник столицыОколо часа назад - 264 2
Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемияВчера, 21:32 - 8732
Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизниВчера, 11:32 - 4565
В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФВчера, 14:02 - 2836 1
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 2285 5
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 1880 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 271
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2326 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 693
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1372
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1938 10