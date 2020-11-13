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НСЗУ хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19

НСЗУ хватает 5,6 млрд для оплаты медучреждениям за лечение COVID-19

Национальной службе здоровья не хватает почти 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, у которых есть договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Об этом заявил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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“Хочу доложить народным депутатам, что на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, до конца этого года”, – сообщает Виленский.

Он отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Министерство здравоохранения и Минфин, “чтобы этот вопрос был решен”.

Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то сейчас такие контракты уже есть у 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

По материалам Украинская правда
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