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Беспричинная остановка авто: как действовать

Беспричинная остановка авто: как действовать

До недавнего времени работники полиции имели право останавливать транспортные средства, когда им заблагорассудится. Всем знакома ситуация, когда инспектор останавливает автомобиль и требует предъявить документы.

Теперь право на остановку урегулировано законом. Об этом пишет Дорожный адвокат.

Перечень оснований для остановки работниками полиции автомобилей:

  • нарушение ПДД.
  • имеются очевидные признаки технической неисправности автомобиля. К сожалению, не все работники полиции привыкли к этой норме закона и продолжают действовать по «старым» правилам.

Кроме конкретных оснований остановки в Законе прописан и четкий алгоритм действий инспектора при остановке автомобиля.

В частности, часть 2 статьи 18 Закона обязывает инспектора, обращаясь к водителю, назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по его требованию служебное удостоверение.

После этого инспектор обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье.

В то же время, часть 1 статьи 18 Закона обязывает полицейского соблюдать законы и не нарушать водительских прав. Водитель имеет право на получение информации, кто именно его остановил и за что именно остановил. Также водитель имеет право на беспрепятственное движение при отсутствии законных оснований для его остановки!

Права водителя в случае беспричинной остановки. Если же инспектор отказывается представиться, предъявить служебное удостоверение или не сообщает конкретного основания остановки из перечисленных в статье 35 Закона, он не имеет права требовать предъявить документы.

В таком случае водитель может спросить согласия инспектора о возможности продолжения им движения. Если же инспектор и далее настаивает на предъявлении документов на право управления, не выполнив при этом свои обязанности, то водитель имеет право безотлагательно позвонить на 102 и сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. Как правило, на этой стадии проблема урегулируется.

Вывод. Закон позволяет работниками полиции останавливать автомобили только при наличии законных оснований и с выполнением обязанностей по представлению, предъявлению служебного удостоверения и информирования водителя о конкретной причине остановки, предусмотренной статьей 35 Закона. В случае невыполнения этих обязанностей, водитель имеет право требовать у работников полиции надлежащего выполнения своих обязанностей.

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По материалам Finance.UA
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