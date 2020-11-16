Беспричинная остановка авто: как действовать

До недавнего времени работники полиции имели право останавливать транспортные средства, когда им заблагорассудится. Всем знакома ситуация, когда инспектор останавливает автомобиль и требует предъявить документы.
Теперь право на остановку урегулировано законом. Об этом пишет Дорожный адвокат.
Перечень оснований для остановки работниками полиции автомобилей:
Кроме конкретных оснований остановки в Законе прописан и четкий алгоритм действий инспектора при остановке автомобиля.
В частности, часть 2 статьи 18 Закона обязывает инспектора, обращаясь к водителю, назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по его требованию служебное удостоверение.
После этого инспектор обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье.
В то же время, часть 1 статьи 18 Закона обязывает полицейского соблюдать законы и не нарушать водительских прав. Водитель имеет право на получение информации, кто именно его остановил и за что именно остановил. Также водитель имеет право на беспрепятственное движение при отсутствии законных оснований для его остановки!
Права водителя в случае беспричинной остановки. Если же инспектор отказывается представиться, предъявить служебное удостоверение или не сообщает конкретного основания остановки из перечисленных в статье 35 Закона, он не имеет права требовать предъявить документы.
В таком случае водитель может спросить согласия инспектора о возможности продолжения им движения. Если же инспектор и далее настаивает на предъявлении документов на право управления, не выполнив при этом свои обязанности, то водитель имеет право безотлагательно позвонить на 102 и сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. Как правило, на этой стадии проблема урегулируется.
Вывод. Закон позволяет работниками полиции останавливать автомобили только при наличии законных оснований и с выполнением обязанностей по представлению, предъявлению служебного удостоверения и информирования водителя о конкретной причине остановки, предусмотренной статьей 35 Закона. В случае невыполнения этих обязанностей, водитель имеет право требовать у работников полиции надлежащего выполнения своих обязанностей.
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