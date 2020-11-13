Китай может стать единственной крупной экономикой, которая выросла во время пандемии

В октябре экономический подъем Китая ускорился, что закрепило за КНР статус единственной крупной экономики, которая может вырасти по итогам года.
Об этом пишет Bloomberg.
Экономический успех Китая связан с ранней победой над пандемией коронавируса. Ожидается, что восстановление экономики КНР к концу года ускорится, поскольку потребители будут тратить больше. Также этот импульс будет поддерживаться экспортным бумом на фоне глобального спроса на медицинское оборудование и электронику для работы по дому.
По приведенным изданием данным Национального бюро статистики, промпроизводство в Китае выросло на 6,9% в годовом измерении по итогам октября. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали рост в 6,7%. Рост розничных продаж ускорился до 4,3% с 3,3% в сентябре, но не оправдал ожиданий роста на 5%. Уровень безработицы сократился до 5,3%.
Отмечается, что восстановление экономики поддерживается постоянной политической поддержкой, о чем свидетельствует тот факт, что Народный банк Китая 16 ноября дополнительно влил в банковскую систему около $121 млрд (800 млрд юаней).
Вливание ликвидности в понедельник произошло из-за опасений по поводу сокращения денежной массы, что на прошлой неделе привело к тому, что базовая суверенная доходность Китая достигла годового максимума.
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