OPPO анонсировала смартфон с выдвижным гибким дисплеем

Накануне конференции INNO Day 2020, которую OPPO проводит второй год подряд, компания опубликовала тизер концептуального смартфона с оригинальным форм-фактором. Гаджет интересен тем, что оснащён гибким дисплеем, который сворачивается в рулон внутри корпуса, а при необходимости растягивается, увеличивая площадь экрана.

На официальном тизере OPPO, опубликованном в китайской социальной сети Weibo, рендер устройства сопровождает следующее описание: «Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваш смартфон можно будет свободно растягивать».



Фото: gizmochina.com

Над смартфоном с похожим форм-фактором работают инженеры TCL и LG. Впрочем, о появлении серийной модели растягиваемого аппарата говорить пока рано. В частности, OPPO официально подчёркивает, что гаджет с таким экраном — лишь концепт, и о выходе на рынок готового устройства в ближайшее время речи пока не идёт.