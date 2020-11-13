Цены аренды квартир в Киеве этой осенью (инфографика)

В октябре 2020 года медианная цена аренды квартир в Киеве немного снизилась и составила $10,5 за кв. м.

Об этом свидетельствует аналитика рынка портала Address.ua.

Средние цены аренды квадратного метра в октябре:

в однокомнатных квартирах – $10;

двухкомнатных – $9;

трехкомнатных – $9;

четырехкомнатных – $14.

ТОП-3 районов с самыми высокими ценниками:

традиционно, как в продаже, так и в аренде, самым дорогим районом Киева является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $1210 за объект, или $16 за 1 кв. м;

на втором месте – Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $598 за квартиру ($11/кв. м).

на третьем месте Голосеевский район – $528 за объект ($10/кв. м).

Минимальная медианная цена аренды квартир зафиксирована в Деснянском районе – $286 за квартиру, или $6 за 1 кв. м.

Наиболее дорогим районом для аренды самых ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет $489. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $410 до $430. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на однокомнатные квартиры в этом районе составляет $252 в месяц.

Предложение на рынке. В октябре объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 40% от общего количества предложения сосредоточено в категории двухкомнатных квартир. Предложение по однокомнатным квартирам -37%, трехкомнатным – 18%. 5% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

Какие квартиры ищут. 35% запросов от соискателей приходится на двухкомнатные квартиры. По 30% потенциальных арендаторов ищут для аренды трехкомнатное жилье, а 29% – однокомнатные. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.