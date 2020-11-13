На ипотечные земельные кредиты выделят 500 млн грн

Государство планирует заложить на компенсацию процентов по земельной ипотеке до 500 млн грн.
Об этом в ходе онлайн медиабранча «Инсайт земельной реформы. Какие вопросы на повестке дня?» рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
«На первом этапе введения рынка земли с 1 июля 2021 года его участниками будут исключительно физические лица. Соответственно, они смогут продавать землю и брать кредиты на ее покупку – то есть пользоваться земельной ипотекой», – отметил он.
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Высоцкий добавил, что у министерства есть наработанная модель, которая предусматривает компенсировать проценты при покупке земли исключительно в объеме до 20 га.
По его словам, в Кабмине планируют поддерживать семейные фермерские хозяйства. А согласно законодательству, их площадь должна не превышать именно 20 га. Соответственно по таким кредитам будет заложена компенсация кредитной ставки. Также Кабмин хочет взять на вооружение опыт «теплых кредитов», где пользователь платит 3%, а остальное компенсирует государство.
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