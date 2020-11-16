5 нюансов трудовых отношений между работником и ФЛП

Физические лица-предприниматели (ФЛП) составляют весомую долю среди всех работодателей. Впрочем, не всегда оформление трудовых отношений ФЛП с работниками происходит в полном соответствии с требованиями законодательства.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

На физических лиц-предпринимателей распространяются те же нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, что и на юридических лиц, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений (ст. 54 Гражданского кодекса Украины).

Государственная служба занятости предлагает обратить внимание на ряд специфических положений, регулирующих трудовые отношения между наемным работником и данной категорией работодателей.

Особые требования к заключению трудового договора.

Трудовой договор между физическим лицом-предпринимателем и наемным работником заключается письменно в двух экземплярах. Один из экземпляров трудового договора должен храниться у работника. Начиная с 2015 года, регистрировать такой трудовой договор в государственной службе занятости не нужно. Таким образом, при заключении трудовых договоров после 1 января 2015 г. не нужно руководствоваться Порядком регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, утвержденным Приказом Минсоцполитики от 08.06.2001 № 260. Нумерацию заключенных трудовых договоров предприниматель ведет самостоятельно. В остальном оформление трудовых отношений между ФЛП и работником такое же, как и для юридического лица (работодатель должен выдать приказ о приеме работника на работу, сделать соответствующую запись в его трудовой книжке, известить налоговый орган перед допуском работника к работе и т.д.).

Документ, определяющий типовую форму трудового договора.

Форма трудового договора между работником и физическим лицом-предпринимателем, использующим наемный труд, утверждена Приказом Минсоцполитики от 08.06.2001 № 260. Стороны могут вносить в указанную форму изменения и дополнения при условии, что они не будут ухудшать положение работников и вступать в противоречие с законодательством Украины.

Специфические основания и порядок прекращения трудовых отношений.

Дополнительным основанием для прекращения действия трудового договора является призыв ФЛП на военную службу или направление его на альтернативную (невоенную) службу. Кроме того, трудовой договор может быть расторгнут в случае призыва или мобилизации ФЛП во время особого периода. В таком случае разрешается не согласовывать увольнение наемного работника с профсоюзом.

Упрощенные требования к ведению кадровой документации и принятию локальных актов.

Физическое лицо-предприниматель должно оформлять локальные акты, заключать трудовые договоры в письменной форме, вести трудовые книжки работников и может вести книгу регистрации локальных актов, разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка (их вправе утвердить трудовой коллектив, который может состоять даже из одного наемного работника), вести табель учета рабочего времени и т.д.

Нормы относительно санкций за несоблюдение трудового законодательства.

Действующим законодательством закреплен особый подход в вопросах привлечения к ответственности за несоблюдение правил. В случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) к юридическим лицам и ФЛП, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога I – III групп, применяется предупреждение. В случае же повторения нарушения налагаются финансовые санкции.

Справка Finance.ua:

ФЛП ы составляют 70% плательщиков единого налога.