Кличко рассказал о заполненности больниц в Киеве

В Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно закупают концентраторы кислорода.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
Из подготовленных коек подачей кислорода оборудованы почти 1200.
“И в ближайшее время закупим еще 130”, – сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.
В целом Киев на сегодня уже подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом в 26-ти коммунальных медучреждениях.
«Заполненность коек в столице более 53%», – отметил Виталий Кличко.
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