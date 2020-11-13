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Кличко рассказал о заполненности больниц в Киеве

Кличко рассказал о заполненности больниц в Киеве

В Киеве для лечения больных коронавирусом подачей кислорода оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно закупают концентраторы кислорода.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Из подготовленных коек подачей кислорода оборудованы почти 1200.

  • Аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня в коммунальных медучреждениях – более 460.
  • Концентраторов кислорода – более 160.

“И в ближайшее время закупим еще 130”, – сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.

В целом Киев на сегодня уже подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом в 26-ти коммунальных медучреждениях.

«Заполненность коек в столице более 53%», – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • В столице коронавирусом за минувшие сутки заболели 879 человек. 11 больных умерли. Среди заболевших: 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от девяти месяцев до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от трех до 16 лет. Заболели, в частности, и 43 медика.
  • Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 125, в Оболонском – 115 и по 112 случаев – в Подольском и Соломенском районах.
По материалам Finance.UA
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