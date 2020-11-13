Суд отменил решение об аресте Януковича

Защита беглого экс-президента выиграла апелляцию и добилась отмены решения об одном из его заочных арестов.
Киевский апелляционный суд в понедельник, 16 ноября, отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича. Об этом сообщает издание Ґрати.
Отмечается, решение касается дела о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда происходил расстрел протестующих.
Напомним, 12 мая Печерский райсуд Киева повторно заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича, на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. До этого Печерский суд заочно арестовывал бывшего президента по делу об узурпации власти.
Как известно, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.
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