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Какой РРО выбрать: сравнение традиционных и программных РРО

Какой РРО выбрать: сравнение традиционных и программных РРО

С 1 августа 2020 года наряду с традиционными РРО можно применять программные РРО (программу, которая устанавливается на компьютер, смартфон, планшет или другой гаджет продавца).

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Программный РРО – это программа, которая может быть установлена на любой гаджет (смартфон, планшет, ноутбук и тому подобное).

Классический (аппаратный) РРО – устройство или программно-технический комплекс, в котором реализованы фискальные функции и который предназначен для регистрации расчетных операций при продаже товаров. К регистраторам расчетных операций относятся: электронный контрольно-кассовый аппарат, электронный контрольно-кассовый регистратор, встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор, компьютерно-кассовая система, электронный таксометр, автомат по продаже товаров (услуг) и тому подобное.

Какой же РРО выбрать? Ниже предлагаем сравнительные характеристики традиционных и программных РРО.

Стоимость приобретения:

  • программный РРО (ПРРО): контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования субъектом хозяйствования. Также по желанию можно приобрести соответствующее программное обеспечение за деньги у разработчиков ПРРО;
  • традиционный РРО: кассовые аппараты и программно-технические комплексы приобретаются за собственные средства субъекта хозяйствования.

Z-отчеты (фискальный отчетный чек):

  • ПРРО: нужно ежедневно средствами ПРРО создавать в электронной форме фискальные отчетные чеки и подавать их на фискальный сервер средствами телекоммуникации. При этом Z-отчеты генерируются автоматически (такие настройки есть в программе);
  • традиционный РРО: нужно ежедневно печатать на РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг) фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций.

Кассовый чек:

  • ПРРО: можно выдавать как бумажный, так и электронный чек, который высылается покупателю на его электронную почту, мессенджеры (по желанию), либо – в формате QR-кода. Фактически продавец может предоставить плательщику QR-код, по которому последний идентифицирует свой чек;
  • традиционный РРО: кассовый чек предоставляется покупателям в бумажном виде.

Регистрация:

  • ПРРО: регистрация программного РРО осуществляется в электронном виде через Единое окно подачи отчетности. Там подается форма 1-ПРРО с информацией о пользователе данного программного РРО, в ответ будет присвоен фискальный номер программном РРО и включен в соответствующую базу данных. При регистрации на каждый программный РРО будет предоставлен набор фискальных номеров, которые затем будут присваиваться каждому чеку по факту выдачи их в режиме офлайн;

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  • традиционный РРО: регистрация РРО осуществляется в налоговом органе по основному месту учета субъекта хозяйствования как налогоплательщика, в бумажном или электронном виде (для регистрации нужно обменяться около 8 формами). После этого формируется и резервируется фискальный номер РРО. Тогда в течение трех дней субъект хозяйствования должен обеспечить перевод РРО в фискальный режим работы. Для завершения процедуры регистрации РРО субъект хозяйствования до окончания срока действия справки о резервировании фискального номера предоставляет в фискальный орган копию справки об опломбировании РРО и акт ввода в эксплуатацию РРО.

Справка Finance.ua:

  • Владельцы РРО должны соблюдать основные требования при осуществлении наличных и безналичных расчетов с покупателями.
По материалам Finance.UA
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