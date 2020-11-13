Какой РРО выбрать: сравнение традиционных и программных РРО

С 1 августа 2020 года наряду с традиционными РРО можно применять программные РРО (программу, которая устанавливается на компьютер, смартфон, планшет или другой гаджет продавца).
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.
Программный РРО – это программа, которая может быть установлена на любой гаджет (смартфон, планшет, ноутбук и тому подобное).
Классический (аппаратный) РРО – устройство или программно-технический комплекс, в котором реализованы фискальные функции и который предназначен для регистрации расчетных операций при продаже товаров. К регистраторам расчетных операций относятся: электронный контрольно-кассовый аппарат, электронный контрольно-кассовый регистратор, встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор, компьютерно-кассовая система, электронный таксометр, автомат по продаже товаров (услуг) и тому подобное.
Какой же РРО выбрать? Ниже предлагаем сравнительные характеристики традиционных и программных РРО.
Стоимость приобретения:
Z-отчеты (фискальный отчетный чек):
Кассовый чек:
Регистрация:
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