Nissan требует от Карлоса Гона $95 млн

Один из самых талантливых в мире топ-менеджеров сейчас находится в Ливане. В Японии против него продолжается судебный процесс.
Судебные проблемы главы Nissan Motor Co Карлоса Гона усугубились в пятницу, 13 ноября, с началом судебного процесса в Йокогаме, Япония, где его бывший работодатель требует компенсации в размере 10 млрд иен ($95 млн).
“Судебные действия являются частью политики Nissan по привлечению Гона к ответственности за ущерб и финансовые убытки, понесенные компанией в результате его неправомерных действий”, – цитирует заявление Nissan агентство Reuters.
Карлос Гон был арестован в Токио 19 ноября 2018 года. Его подозревают в нарушении требований к обязательной отчетности, нецелевом расходовании средств Nissan Motor, а также введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения. По данным японского телеканала NHK, Гон планировал получить после выхода на пенсию около $71 млн бонусов.
В марте 2019 года Гон был освобожден под залог в размере 1 млрд иен ($8,93 млн) и отправлен под домашний арест. Ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном и связываться с руководством Nissan и другими людьми, представляющими интерес для судебного разбирательства.
В конце декабря Карлос Гон подтвердил, что бежал из Японии в ливанский город Бейрут. По данным источника Bloomberg, экс-глава Nissan прилетел в столицу Ливана через Стамбул, где его в ящике из-под музыкального инструмента тайно доставили из одного самолета в другой. Позже Reuters со ссылкой на источник в судебной системе Ливана сообщил, что ливанская Генпрокуратура наложила запрет на выезд Гона из страны.
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