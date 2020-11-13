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Как зарабатывать до 20% в гривне на займах

Как зарабатывать до 20% в гривне на займах

Инвестиции в займы позволяют заработать до 20% годовых в гривне, что значительно выше классических вариантов инвестирования. Вместе с тем такие инвестиции – сравнительно новый вариант вложений и вызывают дополнительные вопросы.

18 ноября маркетплейс Simple Invest проведет вебинар, на котором можно детально узнать, как инвестиции в займы работают, в чем риски и преимущества для вкладчиков.

О маркетплейсе Simple Invest:

  • На рынке Украины с 2019 года.
  • Предоставляет возможность инвестировать в займы и получить доход выше, чем в банках.
  • Сотрудничает с проверенными МФО, которые продают права требования по выданным ими займам.

В чем особенность инвестиций в займы

Низкий порог входа, гибкая система диверсификации вложений и возможность сделать вклад и вывести деньги онлайн, без посещения офисов. Эти явные преимущества делают инвестиции в займы доступными и выгодными.

Присоединяйтесь к вебинару Simple Invest 18 ноября, узнайте больше об условиях инвестирования в займы в Украине.

По материалам Simple Invest
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