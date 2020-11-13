0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Hyperloop разогнали почти до скорости звука

Hyperloop разогнали почти до скорости звука

Во время испытаний в Южной Корее капсулу вакуумного поезда Hyperloop разогнали до рекордных 1019 км/час.

Об этом сообщает Business Korea.

«Рекорд установили в Южной Корее — на тестах была достигнута практически скорость звука. Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail) протестировал уменьшенный вариант капсулы и смог разогнать ее до 1019 км/ч, что практически равно скорости звука (около 1191 км/ч). Предыдущий рекорд скорости Hyperloop также был установлен Korail и составил 714 км/ч», – говорится в сообщении.

Концепция вакуумного поезда Hyperloop предполагает достижение высоких скоростей без какого-либо шума, поскольку он перемещается в безвоздушном туннеле благодаря магнитной левитации.

Как известно, сеть Hyperloop в Южной Корее планируют запустить к 2024 году. Ожидается, что время в пути между Сеулом и Пусаном сократится с трех часов до 30 минут. В этой стране уже есть очень быстрые поезда, которые курсируют по этому маршруту. Но власти хотят сделать пассажирские поездки сверхзвуковыми.

Напомним, на прошлой неделе по Hyperloop впервые проехали пассажиры. Первое испытание с пассажирами осуществила компания Virgin Hyperloop, чей тестовый трек расположен в пустыне в американском штате Невада. Во время испытания двое пассажиров проехали 500-метровую тестовую дорожку за 15 секунд, достигнув скорости 172 км/час.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.