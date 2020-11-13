Hyperloop разогнали почти до скорости звука

Во время испытаний в Южной Корее капсулу вакуумного поезда Hyperloop разогнали до рекордных 1019 км/час.

Об этом сообщает Business Korea.

«Рекорд установили в Южной Корее — на тестах была достигнута практически скорость звука. Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail) протестировал уменьшенный вариант капсулы и смог разогнать ее до 1019 км/ч, что практически равно скорости звука (около 1191 км/ч). Предыдущий рекорд скорости Hyperloop также был установлен Korail и составил 714 км/ч», – говорится в сообщении.

Концепция вакуумного поезда Hyperloop предполагает достижение высоких скоростей без какого-либо шума, поскольку он перемещается в безвоздушном туннеле благодаря магнитной левитации.

Как известно, сеть Hyperloop в Южной Корее планируют запустить к 2024 году. Ожидается, что время в пути между Сеулом и Пусаном сократится с трех часов до 30 минут. В этой стране уже есть очень быстрые поезда, которые курсируют по этому маршруту. Но власти хотят сделать пассажирские поездки сверхзвуковыми.

Напомним, на прошлой неделе по Hyperloop впервые проехали пассажиры. Первое испытание с пассажирами осуществила компания Virgin Hyperloop, чей тестовый трек расположен в пустыне в американском штате Невада. Во время испытания двое пассажиров проехали 500-метровую тестовую дорожку за 15 секунд, достигнув скорости 172 км/час.