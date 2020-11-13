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Назвали условие закрытия границ Украины

Назвали условие закрытия границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для рассмотрения возможности закрытия границ страны. Такое возможно при введении полного локдауна.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, пока удалось избежать введения полного локдауна через карантин выходного дня. Поэтому в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать.

“Если будет введен полный локдаун – то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ”, – отметил Кулеба.

Отметим, в Кабинете министров Украины заявили, что в случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения, например полный локдаун в стране.

По материалам РБК-Украина
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