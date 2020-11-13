Назвали условие закрытия границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для рассмотрения возможности закрытия границ страны. Такое возможно при введении полного локдауна.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, пока удалось избежать введения полного локдауна через карантин выходного дня. Поэтому в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать.

“Если будет введен полный локдаун – то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ”, – отметил Кулеба.

Отметим, в Кабинете министров Украины заявили, что в случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения, например полный локдаун в стране.