Межбанк: неделя обещает быть динамичной

Вся эта неделя на валютном рынке будет очень динамичной. И понедельник не станет исключением. По нашим прогнозам 16 ноября объем операций на межбанке составит до $ 160-240 млн при заключении до 450-700 сделок. Курсовой тренд будет полностью зависим от действий крупных игроков.

Основным драйвером и мотиватором для участников межбанка будет фактор необходимости уплаты налогов в бюджет и расчетов с персоналом за первую половину ноября. Это приведет к дефициту гривны у бизнеса и заставит экспортеров активно распродавать валютную выручку. Покупателей же из реального сектора экономики будет немного – импортерам также надо платить налоги и особого объема свободной гривны у них нет.

Превышение предложения валюты над спросом во время торговых сессий на этой неделе – позитивный момент для нацвалюты и теоретически даст возможность Нацбанку периодически пополнять резервы.

Но испортить всю эту курсовую идиллию может поведение нерезидентов. Они уже имеют достаточные запасы гривневых ресурсов и в ближайшее время должны пройти погашения и уплаты процентов по некоторым выпускам ОВГЗ. Часть этих ресурсов также получат иностранные держатели украинских гривневых облигаций. Не отстаёт и вторичный рынок, где нерезиденты также активно распродают эти бумаги. Наличие ресурсов спровоцирует иностранцев на скупку валюты и таким образом – создаст конкуренцию НБУ в части выкупа излишка предложения доллара на торгах. А также будет удерживать его курс от существенного проседания.

По нашей информации, уже сегодня мы увидим часть из более нетерпеливых покупателей-нерезидентов на межбанке с покупкой доллара и евро. Но выкуп валюты они будут стараться делать небольшими объемами, чтобы не провоцировать спекулянтов на вздергивание котировок в моменты выхода иностранцев на торги.

Курсы межбанка по нашему прогнозу в понедельник будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,25 гривен, евро – коридор 33,05 – 33,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,11 / 28,12

евро – 33,22 / 33,23

Курсы валют на Межбанке

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