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Таиланд назвал условия для въезда иностранных туристов

Таиланд назвал условия для въезда иностранных туристов

Таиланд открыл границы для въезда в страну туристам, у которых на банковском счете хранится не менее 500 тысяч батов (около 20 тысяч долларов).

Об этом сообщает портал Travel Off Path.

Портал уточняет, что это не единственное условие для путешественников. Власти страны назвали еще ряд условий для въезда. В первую очередь нужно предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус, который был взят в течение 72 часов до полета. После въезда в страну туристам сделают второй тест на вирус.

“В случае положительного результата теста путешественник будет переведен в государственную больницу на карантин”, – сообщает портал.

Также туристам необходима виза стоимостью 30-40 евро и страховка на сумму не менее 100 тыс. долларов на весь срок пребывания в Таиланде. Она должна покрывать расходы на лечение коронавирусной инфекции.

Уточняется, что долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней доступны только жителям государств с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

По материалам Корреспондент.net
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