0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

МАУ и SkyUp раскрыли данные о пунктуальности в октябре

МАУ и SkyUp раскрыли данные о пунктуальности в октябре

МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.

Выполненным по графику считался рейс, если самолет начал движение со стоянки с отклонением не более чем на 15 минут.

За отчетный период МАУ совершила 1095 перелетов, SkyUp — 825. Из них 672 рейса были чартерными, 133 — регулярными.

Дополнительно SkyUp обнародовал данные по пассажиропотоку и грузоперевозкам. В октябре 2020 года авиакомпания перевезла 130 916 человек и 31 тонну грузов.

В октябре 2019 года SkyUp доставил 164 727 пассажиров при пунктуальности 70,1%. Тогда авиакомпания выполнила 1 015 рейсов, из которых 482 были регулярными, 533 — чартерными.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.