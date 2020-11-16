МАУ и SkyUp раскрыли данные о пунктуальности в октябре

МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.
Выполненным по графику считался рейс, если самолет начал движение со стоянки с отклонением не более чем на 15 минут.
За отчетный период МАУ совершила 1095 перелетов, SkyUp — 825. Из них 672 рейса были чартерными, 133 — регулярными.
Дополнительно SkyUp обнародовал данные по пассажиропотоку и грузоперевозкам. В октябре 2020 года авиакомпания перевезла 130 916 человек и 31 тонну грузов.
В октябре 2019 года SkyUp доставил 164 727 пассажиров при пунктуальности 70,1%. Тогда авиакомпания выполнила 1 015 рейсов, из которых 482 были регулярными, 533 — чартерными.
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