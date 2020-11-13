Turkish Airlines ввела сбор за предварительный выбор мест

Turkish Airlines с 12 ноября 2020 года ввела плату за выбор места заранее в эконом-классе на международных рейсах.
Об этом пишет avianews.
*Когда начнет действовать. *Новые правила действуют для всех новых бронирований, которые включают перелеты, начиная с 1 января 2021 года. На рейсы до этой даты выбор остался бесплатным для стандартных рядов.
Стоимость услуги зависит от протяженности рейса и типа места: к примеру, стандартное место стоит от $9 до $39, место в аварийном ряду или в ряду с увеличенным пространством для ног — от $19 до $109.
При заказе билетов Киев-Стамбул после 1 января 2021 года выбрать стандартное место стоит $9, место в аварийном ряду — $29.
Кто может получить место бесплатно. Заранее выбирать стандартное место на международных рейсах смогут те пассажиры эконом-класса, которые имеют статус Elit или Elit Plus в программе лояльности Miles&Smiles.
Остальные пассажиры смогут выбрать место без дополнительной платы за 26 часов до вылета или во время онлайн-регистрации. Выбор любых мест в бизнес-классе остался бесплатным.
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