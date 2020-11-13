ПриватБанк отсудил миллиард у компании Коломойского

Суд удовлетворил иск ПриватБанка к компании “Агротерминал” и решил взыскать с нее как поручителя компании “Бориваж” 1 миллиард гривен задолженности.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября.
Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств ПриватБанк расторг кредитный договор. При этом “Агротерминал” отмечала, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, – 03.11.2026.
Суд решил, что ПриватБанк правомерно воспользовался правом на направления уведомления о досрочном расторжении кредитного договора.
По данным госреестра, учредитель “Агротерминал” – компания “Бориваж”, бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО “Терминал-Южный”), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Енстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).
“Бориваж” и Скотник также являются учредителями “Агротерминал Логистик”, которое было поручителем ПриватБанка по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации.
Предметом ипотеки был зерновой терминал “Бориваж” в Одесской области (в акватории порта “Южный”, общая мощность перевалки – 2 млн тонн зерновых в год), его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.
Напомним, в сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал “Бориваж” в Одесской области, принадлежащий компании “Агротерминал Логистик”. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для “ПриватБанка”. По мнению следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления.
Конечным бенефициаром “Агротерминал Логистик” является Игорь Коломойский.
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