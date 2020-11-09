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Карантин выходного дня в Киеве: что ограничат

Карантин выходного дня в Киеве: что ограничат

Киев будет выполнять решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня.

С полуночи субботы, 14 ноября, в городе будут введены предусмотренные правительством ограничения.

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в Киеве будет запрещено:

  • прием посетителей барами, ресторанами, кафе;
  • работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ);
  • работу салонов красоты, магазинов промышленных товаров и т.п.;
  • проведение культурных массовых мероприятий и работу учреждений культуры;
  • работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Что разрешено:

  • адресную доставку заказов и работу на вынос в заведениях общественного питания;
  • работу магазинов, где 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветпрепаратами и кормами;
  • работу АЗС и СТО;
  • работу банков и операторов почтовой связи;
  • работу заведений медицинской практики.

За соблюдением карантинных ограничений будут следить правоохранительные органы.

Справка Finance.ua:

  • В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, в частности, обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По материалам Finance.UA
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