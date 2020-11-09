Карантин выходного дня в Киеве: что ограничат

Киев будет выполнять решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня.
С полуночи субботы, 14 ноября, в городе будут введены предусмотренные правительством ограничения.
Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.
С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в Киеве будет запрещено:
Что разрешено:
За соблюдением карантинных ограничений будут следить правоохранительные органы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов14 ч. назад - 391 11
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 3514 8
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1384 6
Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджете4 ч. назад - 741 3
Кабмин за деньги ЕБРР планирует подготовить к продаже месторождения полезных ископаемых7 ч. назад - 197 3
В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 км18 ч. назад - 3461
Кого могут лишить права на наследство10 ч. назад - 2532 1
Банкиры прогнозируют ослабление гривны в конце года7 ч. назад - 1266
Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работать11 ч. назад - 1249 2
МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителя10 ч. назад - 1109
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)7 ч. назад - 394 2
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 296
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 772
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1383 6
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 593