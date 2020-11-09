Карантин выходного дня в Киеве: что ограничат

Киев будет выполнять решение Кабмина о введении в Украине карантина выходного дня.

С полуночи субботы, 14 ноября, в городе будут введены предусмотренные правительством ограничения.

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в Киеве будет запрещено:

прием посетителей барами, ресторанами, кафе;

работу торгово-развлекательных центров ( ТРЦ );

работу салонов красоты, магазинов промышленных товаров и т.п.;

проведение культурных массовых мероприятий и работу учреждений культуры;

работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Что разрешено:

адресную доставку заказов и работу на вынос в заведениях общественного питания;

работу магазинов, где 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, ветпрепаратами и кормами;

работу АЗС и СТО ;

работу банков и операторов почтовой связи;

работу заведений медицинской практики.

За соблюдением карантинных ограничений будут следить правоохранительные органы.

Справка Finance.ua: