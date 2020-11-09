Полиция будет проводить рейды по клубам

Территориальные управления полиции Киева получили указания, согласно которым полиция будет контролировать выполнения карантинных мер с 13 по 15 ноября, то есть соблюдение карантина выходного дня ресторанами, торгово-развлекательными центрами, салонами красоты и другими учреждениями, которым, по указанию Кабмина, запрещено работать в субботу и воскресенье.
В столице для контроля выполнения карантинных ограничений перераспределят группы особого реагирования и выделят личный состав полиции. После инструктажа, и начиная с 13.00 и до 01.00 они будут следить за тем, как город выполняет указание Кабмина.
В ближайшее время в полиции должны провести подробный инструктаж для мобильных и следственно-оперативных групп, которые будут задействованы в выходные.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов16 ч. назад - 417 11
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 3634 9
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1415 8
Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджете6 ч. назад - 864 4
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)9 ч. назад - 449 3
В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 км20 ч. назад - 3990
Кого могут лишить права на наследство12 ч. назад - 2751 1
Банкиры прогнозируют ослабление гривны в конце года9 ч. назад - 1350
Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работать13 ч. назад - 1271 2
МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителя11 ч. назад - 1184
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)9 ч. назад - 451 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 306
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 776
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1417 8
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 595