По Украине пустили еще два поезда

Укрзализныця назначила поезда № 142/141 Львов – Бахмут и № 251/252 Харьков – Николаев. Эти поезда будут курсировать уже с сегодняшнего дня, 13 ноября.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

Поезд № 142/141 Львов – Бахмут будет курсировать раз в три дня:

поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующих суток;

в обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 4:32 через сутки.

Читайте также: В Украине ужесточают карантинный контроль в электричках

Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.

Поезд № 251/252 Харьков – Николаев:

будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00;

из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57;

также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫