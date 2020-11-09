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По Украине пустили еще два поезда

По Украине пустили еще два поезда

Укрзализныця назначила поезда № 142/141 Львов – Бахмут и № 251/252 Харьков – Николаев. Эти поезда будут курсировать уже с сегодняшнего дня, 13 ноября.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

  • Поезд № 142/141 Львов – Бахмут будет курсировать раз в три дня:
  • поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующих суток;
  • в обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 4:32 через сутки.

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Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.

  • Поезд № 251/252 Харьков – Николаев:
  • будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00;
  • из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57;
  • также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.

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По материалам Finance.UA
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