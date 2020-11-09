По Украине пустили еще два поезда

Укрзализныця назначила поезда № 142/141 Львов – Бахмут и № 251/252 Харьков – Николаев. Эти поезда будут курсировать уже с сегодняшнего дня, 13 ноября.
Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.
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Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.
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