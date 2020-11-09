Гетманцев похвастался, сколько людей нашли работу через центры занятости в 2020

С начала введения карантина в Украине в марте 2020 через центры занятости нашли работу 406 тысяч безработных. В то же время известно о более 5 миллионах человек, которые за 10 лет не показали ни копейки доходов.
Об этом заявил Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщив, что многие люди этой помощи официально получить не смогут, потому что работают в тени.
“Вы знаете, сколько трудоустроенных через службу занятости с начала карантина, с марта? 406 тысяч. А знаете, сколько людей в Украине не получали в течение 10 лет ни копейки доходов? 5,3 миллиона!» – сообщил нардеп.
И уточнил, что речь идет о людях трудоспособного возраста, не предпринимателей и не пенсионеров. Более того, в 2019 году таких людей было более 13 миллионов: “Это что значит? Человек ведь не святым духом питался. Человек просто живет в тени”.
Правительство программы поддержки людей, частично утративших трудоспособность. Как говорит политик, Украина не может платить этим людям такие деньги, как, например, Польша, но делает посильное.
“Мы – бедная страна Европы с огромной долей теневой экономики. Если человек работает в тени, не трудоустроен, то он и в службу занятости не может встать. Это правда, государство не сможет его защитить”, – подытожил Даниил Гетманцев.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов11 ч. назад - 317 11
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 2027 9
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 3169 6
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 2349 6
Аваков предлагает расширить основания для применения электрошокеров (видео)Вчера, 16:00 - 658 4
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 7133
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 3169 6
В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 км15 ч. назад - 2517
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 2027 9
Кого могут лишить права на наследство7 ч. назад - 1584
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)4 ч. назад - 245
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 277
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 741
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1287 2
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 585