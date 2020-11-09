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Гетманцев похвастался, сколько людей нашли работу через центры занятости в 2020

Гетманцев похвастался, сколько людей нашли работу через центры занятости в 2020

С начала введения карантина в Украине в марте 2020 через центры занятости нашли работу 406 тысяч безработных. В то же время известно о более 5 миллионах человек, которые за 10 лет не показали ни копейки доходов.

Об этом заявил Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщив, что многие люди этой помощи официально получить не смогут, потому что работают в тени.

“Вы знаете, сколько трудоустроенных через службу занятости с начала карантина, с марта? 406 тысяч. А знаете, сколько людей в Украине не получали в течение 10 лет ни копейки доходов? 5,3 миллиона!» – сообщил нардеп.

И уточнил, что речь идет о людях трудоспособного возраста, не предпринимателей и не пенсионеров. Более того, в 2019 году таких людей было более 13 миллионов: “Это что значит? Человек ведь не святым духом питался. Человек просто живет в тени”.

Правительство программы поддержки людей, частично утративших трудоспособность. Как говорит политик, Украина не может платить этим людям такие деньги, как, например, Польша, но делает посильное.

“Мы – бедная страна Европы с огромной долей теневой экономики. Если человек работает в тени, не трудоустроен, то он и в службу занятости не может встать. Это правда, государство не сможет его защитить”, – подытожил Даниил Гетманцев.

Справка Finance.ua

  • По данным Госстата за сентябрь 2020 во время карантина безработица в Украине возросла до 10%. Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

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По материалам Телеканал новин 24
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