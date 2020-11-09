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Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Ощадбанк в очередной раз существенно снижает ставки по основным кредитным программам для клиентов МСБ. В зависимости от срока кредитной операции и финансового состояния заемщика снижение достигает 2%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

До конца текущего года бизнес-клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 12,25% годовых в гривне.

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«Мы активно работаем в направлении расширения доступности кредитования, в том числе его удешевления. Банк системно снижает процентные ставки, предлагает клиентам воспользоваться привлекательными условиями партнерских, международных и государственных программ поддержки МСБ. В этом году предприниматели уже получили около 800 доступных кредитов на сумму почти 1,1 млрд грн», – отметил Андрей Стецевич, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Также в Ощадбанке действуют:

  • общая с ЕИФ и ЕИБ программа «гарантийный механизм», которая делает доступным кредитование клиентов, у которых нет достаточного залога на всю сумму кредита. По условиям программы достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ;
  • программа по НУФ, позволяющая снизить ставку кредитования на 1% годовых;
  • программа социального предпринимательства с фондом WNISEF, которая предусматривает финансирование по ставке от 5% до 10% годовых.

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По материалам Finance.UA
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