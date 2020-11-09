Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Ощадбанк в очередной раз существенно снижает ставки по основным кредитным программам для клиентов МСБ. В зависимости от срока кредитной операции и финансового состояния заемщика снижение достигает 2%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
До конца текущего года бизнес-клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных средств со ставкой от 12,25% годовых в гривне.
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«Мы активно работаем в направлении расширения доступности кредитования, в том числе его удешевления. Банк системно снижает процентные ставки, предлагает клиентам воспользоваться привлекательными условиями партнерских, международных и государственных программ поддержки МСБ. В этом году предприниматели уже получили около 800 доступных кредитов на сумму почти 1,1 млрд грн», – отметил Андрей Стецевич, заместитель председателя правления Ощадбанка.
Также в Ощадбанке действуют:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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