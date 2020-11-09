В Walt Disney годовой убыток впервые за 40 лет

Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа американская Walt Disney Co. завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год. Это произошло впервые за 40 лет.
Чистый убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, или 43 цента на акцию, полученной за сопоставимый период прошлого года. Компания ушла “в минус” по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.
В целом за 2020 фингод потери Disney составили $2,832 млрд, или $1,57 на акцию, против чистой прибыли в $10,425 млрд, или $6,26 на акцию, за предыдущий год.
По данным FactSet, Walt Disney не фиксировали убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.
“Это был год, не похожий на любой другой в нашей жизни и, безусловно, в истории Walt Disney Co.”, – сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек во время телефонной конференции в четверг.
Аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне 71 цент на акцию при выручке в $14,15 млрд.
Капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долговВчера, 05:18 - 475 12
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1488 9
Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджетеВчера, 15:00 - 1068 6
Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательную сезонную смену шинВчера, 17:23 - 625 5
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)Вчера, 11:56 - 656 4
Кого могут лишить права на наследствоВчера, 09:01 - 3131 1
Банкиры прогнозируют ослабление гривны в конце годаВчера, 12:01 - 1538
МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителяВчера, 09:35 - 1341
Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работатьВчера, 08:00 - 1316 2
Столичный клуб заявил о закрытии после 20 лет работыВчера, 13:34 - 1216
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)Вчера, 11:56 - 656 4
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Позавчера, 11:57 - 329
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 793
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1488 9
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 602