В Walt Disney годовой убыток впервые за 40 лет

Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа американская Walt Disney Co. завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год. Это произошло впервые за 40 лет.

Чистый убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, или 43 цента на акцию, полученной за сопоставимый период прошлого года. Компания ушла “в минус” по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

В целом за 2020 фингод потери Disney составили $2,832 млрд, или $1,57 на акцию, против чистой прибыли в $10,425 млрд, или $6,26 на акцию, за предыдущий год.

По данным FactSet, Walt Disney не фиксировали убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

“Это был год, не похожий на любой другой в нашей жизни и, безусловно, в истории Walt Disney Co.”, – сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек во время телефонной конференции в четверг.

Аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне 71 цент на акцию при выручке в $14,15 млрд.

Капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.