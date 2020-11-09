Windrose запускает рейсы из Киева в Запорожье

Украинский авиационный перевозчик Windrose (“Роза Ветров”), который базируется в Киевском международном аэропорту “Борисполь”, с 1 декабря запускает рейсы из Киева в Запорожье и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в FACEBOOK.

“Мы сближаем уже девять городов Украины: Киев, Львов, Одессу, Днепр, Николаев, Запорожье, Ивано-Франковск, Херсон и Харьков регулярными авиарейсами, чтобы вы быстро попали в важные для себя места и стали от этого немного счастливее”, – говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Отмечается, что вылет из Киева будет осуществляться в 20:10 (прилет в Запорожье в 21:35), вылет из Запорожья – в 07:00 (прилет в Киев в 08:30).

Справка Finance.ua:

Госавиаслужба объявила о вступлении в силу обновленных правил перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом. Изменения начали действовать с 3 ноября 2020 года.

С 17 декабря 2020 авиакомпания «Международные Авиалинии Украины откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы – лондонский «Хитроу». При этом МАУ будет продолжать полеты в другой аэропорт столицы Великобритании – «Гэтвик».