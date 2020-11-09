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Windrose запускает рейсы из Киева в Запорожье

Windrose запускает рейсы из Киева в Запорожье

Украинский авиационный перевозчик Windrose (“Роза Ветров”), который базируется в Киевском международном аэропорту “Борисполь”, с 1 декабря запускает рейсы из Киева в Запорожье и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в FACEBOOK.

“Мы сближаем уже девять городов Украины: Киев, Львов, Одессу, Днепр, Николаев, Запорожье, Ивано-Франковск, Херсон и Харьков регулярными авиарейсами, чтобы вы быстро попали в важные для себя места и стали от этого немного счастливее”, – говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Отмечается, что вылет из Киева будет осуществляться в 20:10 (прилет в Запорожье в 21:35), вылет из Запорожья – в 07:00 (прилет в Киев в 08:30).

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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