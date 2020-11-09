Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)

Компания “Международное деловое сотрудничество” (Днепр), которая занимается разработкой и изготовлением кабин локомотивов, трамваев и интерьеров вагонов, подготовила проект, который может позволить оптимизировать пространство в купейных вагонах пассажирских поездов.
Об этом в интервью ЦТС рассказал гендиректор фирмы Игорь Теличко.
“Мы посмотрели на пассажирский вагон, то, как он устроен, и подумали, что там есть, что усовершенствовать. В частности, мы считаем, что в купейных вагонах доступ пассажиров к полкам второго уровня очень сложный и небезопасный. И сама по себе конструктивная схема в купейных вагонах может быть несколько обновлена и стать более привлекательной для пассажиров”, – сказал Теличко.
По его словам, компанией была поставлена задача сделать все изменения в рамках габаритных размеров эксплуатируемых сегодня кузовов вагонов.
“Так родился концептуальный проект с рабочим названием “sleepbox”. На этот момент проработаны все эргономические схемы и построен полномасштабный макет. Проведены натурные испытания с “пассажирами”. С удивлением обнаружили, что наш проект вызывает неподдельный интерес у молодежи”, – поделился глава компании “Международное деловое сотрудничество”.
Также он проинформировал, что уже оформлена заявка на соответствующий патент. Фирма приступила к подготовке предложения для инвесторов и заинтересованных организаций в реализации этого проекта.
Как можно увидеть на предоставленных ЦТС схемах и визуализациях, оптимизировать пространство предлагается за счет того, что максимально будет использовано пространство верхней части вагона, таким образом купе можно преобразовать в двухэтажное. Место для ног пассажиров верхнего этажа предлагается обеспечить за счет понижения уровня пола второго этажа в месте перестенков купе нижнего уровня.
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