Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)

Компания “Международное деловое сотрудничество” (Днепр), которая занимается разработкой и изготовлением кабин локомотивов, трамваев и интерьеров вагонов, подготовила проект, который может позволить оптимизировать пространство в купейных вагонах пассажирских поездов.

Об этом в интервью ЦТС рассказал гендиректор фирмы Игорь Теличко.

“Мы посмотрели на пассажирский вагон, то, как он устроен, и подумали, что там есть, что усовершенствовать. В частности, мы считаем, что в купейных вагонах доступ пассажиров к полкам второго уровня очень сложный и небезопасный. И сама по себе конструктивная схема в купейных вагонах может быть несколько обновлена и стать более привлекательной для пассажиров”, – сказал Теличко.

По его словам, компанией была поставлена задача сделать все изменения в рамках габаритных размеров эксплуатируемых сегодня кузовов вагонов.

“Так родился концептуальный проект с рабочим названием “sleepbox”. На этот момент проработаны все эргономические схемы и построен полномасштабный макет. Проведены натурные испытания с “пассажирами”. С удивлением обнаружили, что наш проект вызывает неподдельный интерес у молодежи”, – поделился глава компании “Международное деловое сотрудничество”.



Также он проинформировал, что уже оформлена заявка на соответствующий патент. Фирма приступила к подготовке предложения для инвесторов и заинтересованных организаций в реализации этого проекта.

Как можно увидеть на предоставленных ЦТС схемах и визуализациях, оптимизировать пространство предлагается за счет того, что максимально будет использовано пространство верхней части вагона, таким образом купе можно преобразовать в двухэтажное. Место для ног пассажиров верхнего этажа предлагается обеспечить за счет понижения уровня пола второго этажа в месте перестенков купе нижнего уровня.