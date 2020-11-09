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Индекс реформ в Украине впервые показал деградацию

Индекс реформ в Украине впервые показал деградацию

Решение Конституционного суда по е-декларированию опустило индекс реформ до минусовых значений.

Об этом сообщила руководитель и редактор проекта иMoРe Татьяна Тищук.

Индекс мониторинга реформ (иMoРe) стал отрицательным и составил «-0,8 балла» за период с 19 октября по 1 ноября.

Индекс может колебаться от «-5» до «+5».

«В предыдущем раунде индекс равнялся 0 (ноль) баллов», – отметила она.

За свою историю с начала 2015 года индекс был нулевым 6 раз. Отрицательное значение индекса наблюдается впервые.

В 8 из 146 раундов были отрицательные оценки за отдельные направления, однако они уравновешивались положительными оценками по другим направлениям, и общая оценка не падала ниже нуля.

Решение КСУ о неконституционности положений антикоррупционного законодательства относительно декларирования представителями государственных органов доходов и имущества было оценено в «-4,5 балла».

КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по мониторингу и контролю за выполнением законодательства по вопросам этического поведения представителей государственных органов, предотвращения и урегулирования их конфликта интересов, контроля и проверки деклараций их доходов и имущества, хранения и обнародования таких деклараций, проведения мониторинга образа их жизни и тому подобное. Это решение существенно влияет на способность антикоррупционной инфраструктуры, которая была построена в Украине начиная с 2014.

Индекс Мониторинга Реформ (иМоРе) VoxUkraine должен давать комплексную оценку усилиям власти по внедрению экономических реформ. Индекс базируется на экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям: государственное управление, государственные финансы, монетарная система, бизнес среда, энергетика.

По материалам Финансовый клуб
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