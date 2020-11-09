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Как зарабатывать на займах в онлайн-МФО

Как зарабатывать на займах в онлайн-МФО

При заработке на займах в онлайн-МФО в Украине можно заработать до фиксированных 23% годовых.

Об этом рассказал консультант по инвестициям Simple Invest Андрей Приходько на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг”.

Чем интересны инвестиции в займы в Украине:

  • рынок МФО растёт — за последние 3 года количество МФО выросло на 30%. Компаниям для развития постоянно нужны деньги;
  • согласно рейтингу МФО от Finance.ua, в Украине активно кредитуют 49 микрофинансовых организаций. А с лета 2020 года НБУ взял этот рынок под своё регулирование;
  • банки готовы платить депозитным вкладчикам 6-12% в гривне, а инвестиции в займы дают до 23%. Рисковые инвестиции с высоким доходом являются лишь частью инвестиционного портфеля для выравнивания доходности. Это вариант дополнить свой инвестиционный портфель, чтобы заработать больше.

“Наша платформа SimpleInvest – это маркетплейс, который с одной стороны сотрудничает с частными инвесторами, а с другой – с организациями: МФО, КУА (компания по управлению активами – ред.) и физлицами”, – рассказал эксперт.

Особенности онлайн-инвестиций в займы:

  • низкий порог входа и гибкая система диверсификации вложений;
  • высокий доход, по сравнению с банковскими депозитами;
  • все инструменты доступны онлайн.

Риски и гарантии для инвесторов:

  • инвестор подписывает договор комиссии, в котором указан конкретный предмет купли-продажи, а именно — покупка прав требований по займам, выданными выбранной вкладчиком МФО;
  • комиссионер проверяет качество портфеля перед выкупом и контролирует процент постоянных клиентов МФО в портфеле;
  • подключаем ряд новых МФО, чтобы инвесторы могли диверсифицировать портфели;
  • согласовано поручительство МФО по своевременности погашения портфеля выкупленных у МФО займов и закреплено в договоре комиссии в п.8.
По материалам Finance.UA
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