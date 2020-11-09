Как зарабатывать на займах в онлайн-МФО

При заработке на займах в онлайн-МФО в Украине можно заработать до фиксированных 23% годовых.
Об этом рассказал консультант по инвестициям Simple Invest Андрей Приходько на вебинаре “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021 гг”.
Чем интересны инвестиции в займы в Украине:
“Наша платформа SimpleInvest – это маркетплейс, который с одной стороны сотрудничает с частными инвесторами, а с другой – с организациями: МФО, КУА (компания по управлению активами – ред.) и физлицами”, – рассказал эксперт.
Особенности онлайн-инвестиций в займы:
Риски и гарантии для инвесторов:
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