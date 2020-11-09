Венгрия ужесточила ограничения на въезд украинцам

В связи с введением Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
На время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, направляющимся:
Читайте также: Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работать
На кого не распространяются ограничения:
Причины ограничения. Ограничение усилено в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 3905 15
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1493 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 1909 6
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Позавчера, 22:00 - 5645 5
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостатокВчера, 13:31 - 1631 3
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 5002
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 3905 15
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2395 2
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 1909 6
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостатокВчера, 13:31 - 1631 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 206
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 661
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1210 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 556
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 900 2