Венгрия ужесточила ограничения на въезд украинцам

В связи с введением Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, направляющимся:

к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

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с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

На кого не распространяются ограничения:

на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки;

на лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. Однако такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер путешествия: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование отеля и тому подобное.

Причины ограничения. Ограничение усилено в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

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