0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Венгрия ужесточила ограничения на въезд украинцам

Венгрия ужесточила ограничения на въезд украинцам

В связи с введением Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, направляющимся:

  • к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

Читайте также: Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работать

  • с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

На кого не распространяются ограничения:

  • на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки;
  • на лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии. Однако такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер путешествия: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование отеля и тому подобное.

Причины ограничения. Ограничение усилено в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.