0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Японский банк начнет продавать личные данные клиентов

Японский банк начнет продавать личные данные клиентов

Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщается о том, что японский банк Mizuho Financial Group Inc начнет продавать личные данные клиентов. Отмечается, что это первый банк в стране, который начал такую деятельность.

Так, в планах у банка продажа корпоративным клиентам данных о привычках потребителей и другой информации. Однако как отметило само руководство банка, все предоставляемые данные будут анонимны и обобщены. В то же время, финансовые организации изучают, как можно монетизировать данные о клиентах, так как это может положительно сказаться на прибыли, а именно увеличить ее на 1-2%.

Авторы материала напомнили, что японские банки имеют больше свободы, так как низкие процентные ставки, а также небольшой спрос негативно отражаются на их возможностях в области кредитования. Для Mizuho, а также других банков страны основными областями в поисках драйверов роста были названы данные, а также цифровые технологии.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.