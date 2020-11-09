Японский банк начнет продавать личные данные клиентов

Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщается о том, что японский банк Mizuho Financial Group Inc начнет продавать личные данные клиентов. Отмечается, что это первый банк в стране, который начал такую деятельность.
Так, в планах у банка продажа корпоративным клиентам данных о привычках потребителей и другой информации. Однако как отметило само руководство банка, все предоставляемые данные будут анонимны и обобщены. В то же время, финансовые организации изучают, как можно монетизировать данные о клиентах, так как это может положительно сказаться на прибыли, а именно увеличить ее на 1-2%.
Авторы материала напомнили, что японские банки имеют больше свободы, так как низкие процентные ставки, а также небольшой спрос негативно отражаются на их возможностях в области кредитования. Для Mizuho, а также других банков страны основными областями в поисках драйверов роста были названы данные, а также цифровые технологии.
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