Аналитики оценили выход компьютеров на процессорах Apple

10 ноября Apple представила свои первые компьютеры (ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также стационарный ПК Mac mini), оснащенные собственными процессорами. По словам производителя, эти устройства работают в разы быстрее своих предшественников на чипах Intel. Новые компьютеры могут пошатнуть устоявшуюся монополию Intel и вдохновить других производителей разрабатывать ноутбуки на ARM-процессорах, однако успех этого сегмента пока под вопросом.

Как отмечает агентство “Рейтер”, процессоры на архитектуре ARM (именно она используется в чипе Apple M1) имеют несколько ключевых отличий от оборудования на платформе Intel. Поскольку чипы приходят от смартфонов, где потребление энергии является важным вопросом, они, как правило, обеспечивают продолжительное время автономной работы устройств. При этом гаджеты могут постоянно находиться в режиме готовности к работы и быть подключенными к сотовым сетям.

Однако у процессоров ARM есть несколько недостатков. Один из них заключается в том, что большинство программных продуктов, созданных за последние 20 лет, предназначались для компьютеров на процессорах Intel. До тех пор, пока софт не будет адаптирован под архитектуру ARM (это может занять годы), придется использовать эмуляцию, которая при этом замедляет работу приложений.

По мнению аналитика Creative Strategies Бена Бахарина (Ben Bajarin), жизнеспособность ARM-компьютеров будет зависеть от того, будут ли разработчики переписывать ПО, используемое крупными компаниями, которые остаются крупнейшими покупателями компьютеров. Создание Apple собственных ARM-процессоров и применение их в своих компьютерах не гарантирует это, полагает эксперт.

В Apple сообщили, что компания работает над Apple Silicon около десяти лет. При этом Apple продолжит выпускать обновления операционной системы для компьютеров Mac на базе Intel на протяжении “многих лет”.

Apple отмечает, что некоторые крупные разработчики заранее получили инструменты и начали адаптировать свои приложения под новую платформу. В их числе Microsoft, которая уже адаптировала Office, а также Adobe, создавшая ARM-версию полноценных Photoshop и Lightroom.

Компьютеры Mac уже давно не являются основным источником доходов Apple, как это было когда-то, но компания продает по крайней мере порядка 20 млн штук в год, что приносит ей выручку в размере около 25 млрд долларов, отмечает Bloomberg. Эти компьютеры также имеют ключевое значение для Apple в плане удержания ее профессионального рынка, который стимулирует приобретение более популярных устройств, таких как iPhone, AirPods и Apple Watch.