Автопилот в пробках: Honda представит «умное» авто

Японская компания Honda к концу марта планирует выпустить на рынок автомобиль с функцией автоматизации вождения с режимом свободных рук.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В министерстве транспорта Японии отметили, что таким образом автопроизводитель станет первой в мире компанией, которая представит на рынке автомобиль третьего уровня автоматизации.

Компания Honda сообщила, что она получила государственное свидетельство сертификации своей системы автоматизации вождения.

Как известно, технологии автоматизации вождения имеют пять уровней.

Первый и второй предусматривают автоматическое торможение и технологию удержания полосы движения.

Третий уровень позволяет водителю предоставить выполнение всех операций, в том числе управление рулем и торможение, самому автомобилю, но только в определенных условиях, в частности, в дорожной пробке или на автомагистрали, когда транспортный поток движется медленно.