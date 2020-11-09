Автопилот в пробках: Honda представит «умное» авто

Японская компания Honda к концу марта планирует выпустить на рынок автомобиль с функцией автоматизации вождения с режимом свободных рук.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
В министерстве транспорта Японии отметили, что таким образом автопроизводитель станет первой в мире компанией, которая представит на рынке автомобиль третьего уровня автоматизации.
Компания Honda сообщила, что она получила государственное свидетельство сертификации своей системы автоматизации вождения.
Как известно, технологии автоматизации вождения имеют пять уровней.
Первый и второй предусматривают автоматическое торможение и технологию удержания полосы движения.
Третий уровень позволяет водителю предоставить выполнение всех операций, в том числе управление рулем и торможение, самому автомобилю, но только в определенных условиях, в частности, в дорожной пробке или на автомагистрали, когда транспортный поток движется медленно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль14 ч. назад - 1081 20
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"11 ч. назад - 3397 13
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)10 ч. назад - 1516 6
Киевстар запустил услугу eSIM7 ч. назад - 1057 6
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 4761 5
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"11 ч. назад - 3397 13
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - Федоров7 ч. назад - 1777 1
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)10 ч. назад - 1516 6
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестиций6 ч. назад - 1464
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток10 ч. назад - 1429 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)11 ч. назад - 147
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 600
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1177 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 545
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 886 2