0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Автопилот в пробках: Honda представит «умное» авто

Автопилот в пробках: Honda представит «умное» авто

Японская компания Honda к концу марта планирует выпустить на рынок автомобиль с функцией автоматизации вождения с режимом свободных рук.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В министерстве транспорта Японии отметили, что таким образом автопроизводитель станет первой в мире компанией, которая представит на рынке автомобиль третьего уровня автоматизации.

Компания Honda сообщила, что она получила государственное свидетельство сертификации своей системы автоматизации вождения.

Как известно, технологии автоматизации вождения имеют пять уровней.

Первый и второй предусматривают автоматическое торможение и технологию удержания полосы движения.

Третий уровень позволяет водителю предоставить выполнение всех операций, в том числе управление рулем и торможение, самому автомобилю, но только в определенных условиях, в частности, в дорожной пробке или на автомагистрали, когда транспортный поток движется медленно.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.