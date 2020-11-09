"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - Федоров

Предстоящий запуске единого реестра лиц, получающих социальную помощь, позволит Украине экономить 50-100 млрд гривен в год. Это средства, которые сейчас тратят на 17% соцвыплат. Они идут “мертвым душам” – людям, которых не существует, или тем, кто не имеет права на государственную помощь.

Такие цифры озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телеканала “Украина”.

“Много “мертвых душ” получают социальные выплаты. Людей не существует, а они получают пособие по безработице, пенсии. А люди, которые должны получать, не получают или на это не хватает денег. <…> Думаю, что 50-100 млрд гривен в год – это минимум, который можно сэкономить. Несправедливо, когда бабушка, которая отработала 40 лет, получает несколько тысяч гривен пенсии. И есть люди, которых вообще не существует, и тратятся миллиарды на все эти схемы. Мы их будем ликвидировать, несмотря на сопротивление”, – сказал Федоров.

Решить проблему должен запуск единой электронной системы верификации выплат. Для людей переход будет почти незаметным, при этом отпадет необходимость предъявлять бумажные документы и стоять в очередях, заверил Федоров. Первые выплаты по новой системе украинцы начнут получать в апреле 2021 года.

“Мы работаем над тем, чтобы наладить работу всех реестров, которые связаны с социальными выплатами. Уже приняли стратегию, начали разработку. Есть сопротивление, потому что это всем невыгодно. Но это выгодно украинцам, потому что это будет остаток в бюджете. Я конкретно знаю человека, который живет вообще не в Украине, но получает пособие по безработице. Это несправедливо”, – объяснил министр.

Справка Finance.ua:

Минсоцполитики и Мицифры работают над проектом единого реестра, что позволит в электронной форме обратиться за государственной соцпомощью. Его намерены подать на рассмотрение Кабмина до декабря этого года.

Кабинет министров ввел политику “единого обращения” в вопросе назначения пенсий.

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