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В Украине ужесточают карантинный контроль в электричках

В Украине ужесточают карантинный контроль в электричках

«Укрзализныця» поддерживает взвешенное решение Правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений.

Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

Укрзализныця и в дальнейшем будет обеспечивать безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, проводится температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.

В дальнем следовании количество мест четко контролируется, в пригородном сообщении – мониторим наиболее нагруженные направления, увеличиваем количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.

В начале ноября Укрзализныця получила полмиллиона защитных масок для работников «пассажирская компания», преимущественно проводников поездов.

Также работает контактный центр Укрзализныци (0800503111), обратившись в который пассажиры получат оперативную и исчерпывающую информацию о курсировании поездов и особенностях обслуживания в условиях введения карантина.

По материалам Finance.UA
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