В Украине ужесточают карантинный контроль в электричках

«Укрзализныця» поддерживает взвешенное решение Правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений.
Об этом говорится на сайте Укрзализныци.
Укрзализныця и в дальнейшем будет обеспечивать безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, проводится температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров.
В дальнем следовании количество мест четко контролируется, в пригородном сообщении – мониторим наиболее нагруженные направления, увеличиваем количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.
В начале ноября Укрзализныця получила полмиллиона защитных масок для работников «пассажирская компания», преимущественно проводников поездов.
Также работает контактный центр Укрзализныци (0800503111), обратившись в который пассажиры получат оперативную и исчерпывающую информацию о курсировании поездов и особенностях обслуживания в условиях введения карантина.
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