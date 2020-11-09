Стоимость Bitcoin впервые с начала 2018 года превысила 16 тысяч долларов

Котировки криптовалюты Bitcoin поднялись выше 16 тысяч долларов – на таком уровне эта криптовалюта не торговалась с января 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
В частности, цена биткоина продолжила рост до отметки 16 200 долларов. По состоянию на 12:00 котировки находились на уровне около 16 150 долларов.
С начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза – с 7300 до 15 600 долларов. Наиболее резко курс главной криптовалюты стал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.
В декабря 2017 года один Bitcoin покупали по 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.
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