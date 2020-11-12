Киберполиция назвала самые распространенные виды интернет-мошенничества

Всего с начала этого года киберполиция зарегистрировала более 32 тысяч обращений граждан.

Об этом сообщает Киберполиция.

Сообщения о мошеннических действиях в интернете составляют 80% от всех обращений граждан.

Наиболее распространенными видами мошенничества в виртуальном пространстве являются продажа несуществующих товаров, а также фишинговые онлайн-магазины.

Чаще всего воры обманывают граждан, продавая несуществующие товары на площадках объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях главное условие покупки – полная переплата за товар.

Еще одна распространенная схема мошенников – создание фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатель не только остается без желаемого товара, но и «передает» данные банковской карты аферисту.

Для безопасного онлайн-шопинга киберполиция советует:

используйте только проверенные ресурсы и убедитесь в правильности названия необходимого сайта. Один незаметный символ в названии сайта на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

не передавайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV -код и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую информацию;

обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок «замочек».

Рекомендуют всегда использовать наложенный платеж, чтобы исключить шансы мошенников завладеть вашими средствами.

Кроме этого, на сайте киберполиции в разделе «Стоп фрауд» можно проверить номер телефона, банковскую карту и ссылку на сомнительный сайт – возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции.

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