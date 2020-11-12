Киберполиция назвала самые распространенные виды интернет-мошенничества

Всего с начала этого года киберполиция зарегистрировала более 32 тысяч обращений граждан.
Об этом сообщает Киберполиция.
Сообщения о мошеннических действиях в интернете составляют 80% от всех обращений граждан.
Наиболее распространенными видами мошенничества в виртуальном пространстве являются продажа несуществующих товаров, а также фишинговые онлайн-магазины.
Чаще всего воры обманывают граждан, продавая несуществующие товары на площадках объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях главное условие покупки – полная переплата за товар.
Для безопасного онлайн-шопинга киберполиция советует:
Кроме этого, на сайте киберполиции в разделе «Стоп фрауд» можно проверить номер телефона, банковскую карту и ссылку на сомнительный сайт – возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции.
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