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Alibaba заработала рекордные $75 млрд в День холостяков

Alibaba заработала рекордные $75 млрд в День холостяков

Компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяков, который ежегодно отмечают в Китае 11 ноября.

Так, по итогам акций, которые в этом году растянулись на несколько дней, было продано товаров на сумму 498,2 миллиарда юаней (75,1 миллиарда долларов). Прошлогодний рекорд продаж в 38 миллиардов долларов был побит уже в первые 30 минут среды.

В этом году скидки, приуроченные ко Дню холостяков, действовали на платформах Alibaba в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября.

Таким образом компания хотела разгрузить логистическую сферу, а также дать покупателям и продавцам больше времени на планирование сделок.

Напомним, День холостяков в Китае начали отмечать в 1990-е годы. Его придумали студенты в противовес Дню святого Валентина. Дата была выбрана не случайно, ведь четыре единицы символизируют одиноких людей.

Праздник стал особенно популярным благодаря массовым распродажам в китайских магазинах и со временем стал важным торговым событием в мире наряду с Черной пятницей и киберпонедельником.

По материалам Корреспондент.net
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