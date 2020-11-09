Alibaba заработала рекордные $75 млрд в День холостяков

Компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяков, который ежегодно отмечают в Китае 11 ноября.
Так, по итогам акций, которые в этом году растянулись на несколько дней, было продано товаров на сумму 498,2 миллиарда юаней (75,1 миллиарда долларов). Прошлогодний рекорд продаж в 38 миллиардов долларов был побит уже в первые 30 минут среды.
В этом году скидки, приуроченные ко Дню холостяков, действовали на платформах Alibaba в течение трех первых дней ноября, а также 11 ноября.
Таким образом компания хотела разгрузить логистическую сферу, а также дать покупателям и продавцам больше времени на планирование сделок.
Напомним, День холостяков в Китае начали отмечать в 1990-е годы. Его придумали студенты в противовес Дню святого Валентина. Дата была выбрана не случайно, ведь четыре единицы символизируют одиноких людей.
Праздник стал особенно популярным благодаря массовым распродажам в китайских магазинах и со временем стал важным торговым событием в мире наряду с Черной пятницей и киберпонедельником.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль14 ч. назад - 1081 20
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"11 ч. назад - 3397 13
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)10 ч. назад - 1516 6
Киевстар запустил услугу eSIM7 ч. назад - 1057 6
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 4761 5
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"11 ч. назад - 3397 13
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - Федоров7 ч. назад - 1777 1
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)10 ч. назад - 1516 6
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестиций6 ч. назад - 1464
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток10 ч. назад - 1429 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)11 ч. назад - 147
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 600
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1177 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 545
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 886 2