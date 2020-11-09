В ВР зарегистрировали законопроект о цифровых паспортах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4355, который позволит украинцам пользоваться цифровыми паспортами.
Об этом сообщила пресс-служба Комитета цифровой трансформации.
Какова ситуация с е-паспортами сейчас? Сейчас граждане Украины могут использовать электронную версию паспортов благодаря экспериментальному проекту, предусмотренному постановлением Кабмина №278 от 15 апреля 2020 года. Как отмечают в комитете, это имеет положительную динамику, ведь уже сейчас е-паспортами в мобильном приложении Дія пользуется более 5 млн человек.
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Однако проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года. Поэтому команда Комитета вместе с другими народными депутатами подготовила законопроект, который закрепляет на уровне закона возможность использования цифровых паспортов.
Согласно пояснительной записке, е-паспорт – это паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, вместе с уникальным электронным кодом (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте проживания (при наличии), кроме оцифрованных отпечатков пальцев рук человека.
Стоимость. Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно.
Электронные копии е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться в таких же случаях, когда законодательством предусмотрена подача и применение копий паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу не используется в случаях:
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