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В ВР зарегистрировали законопроект о цифровых паспортах

В ВР зарегистрировали законопроект о цифровых паспортах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4355, который позволит украинцам пользоваться цифровыми паспортами.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета цифровой трансформации.

Какова ситуация с е-паспортами сейчас? Сейчас граждане Украины могут использовать электронную версию паспортов благодаря экспериментальному проекту, предусмотренному постановлением Кабмина №278 от 15 апреля 2020 года. Как отмечают в комитете, это имеет положительную динамику, ведь уже сейчас е-паспортами в мобильном приложении Дія пользуется более 5 млн человек.

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Однако проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года. Поэтому команда Комитета вместе с другими народными депутатами подготовила законопроект, который закрепляет на уровне закона возможность использования цифровых паспортов.

Согласно пояснительной записке, е-паспорт – это паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, вместе с уникальным электронным кодом (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте проживания (при наличии), кроме оцифрованных отпечатков пальцев рук человека.

Стоимость. Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно.

Электронные копии е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться в таких же случаях, когда законодательством предусмотрена подача и применение копий паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу не используется в случаях:

  • пересечения государственной границы;
  • въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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